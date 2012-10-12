В Одесской области продолжаются провокации по отношению к КПУ - СМИ

На сегодняшний день документально засвидетельствовано, что в городах Южный и Ананьев неизвестные, используя в качестве «прикрытия» документы правозащитной группы, открыто распространили целые тиражи так называемых «грязных» изданий и листовок. ГолосUA получил новые неопровержимые доказательства продолжения массивной агитационной кампании, направленной на дискредитацию КПУ.

В числе подобной продукции - газета «Правда» (листок с логотипом печатного органа советских коммунистов содержит пасквили на КПУ), а также хорошо отпечатанные типографским способом брошюры, в тексте которых звучат откровенные оскорбления и антиизбирательные призывы. Согласно документам, оригиналами которых располагает редакция, в Беляевке лжеагитаторы раздавали «черную» литературу из белого автомобиля Mercedes-Sprinter c государственным номерным знаком ВМ6642ВС.

В Коминтерновском районе города Южный «чернуха» распространялась из автомашин и микроавтобусов с госномерами ВН4973ВА, АВ4979ВК, АВ4971ВК, ВН0727СД и ВС7598АМ. В Ширяевском и Фрунзовском районах незаконная «антиагитация» проводилась из пассажирского микроавтобуса с номером ВН0983АА.

Во всех указанных случаях «черные агитаторы» ссылаются на прикрытие со стороны губернатора области Эдуарда Матвийчука и депутата облсовета Александра Пресмана.

В руководстве КПУ уверены, что антикоммунистическая истерия в области была развязана с подачи действующей власти и местным отделением Партии регионов. Ответственным за наполнение подобной PR-компании является депутат Одесского горсовета Александр Мирошниченко (постоянная комиссия по науке и просвещению, ПР), распространением и развозкой «черного пиара» «заведует» глава Коминтерновской РГА Иван Марзак (ПР), печать «литературы» взял на себя помощник главы Одесского областного совета Владимир Носач. Кстати, именно против Носача, как главы типографии СБУ возбудила уголовное дело по факту печати нелегальных бюллетеней на прошлых парламентских выборах. Финансирование атаки на КПУ возложено на депутата Одесского облсовета от ПР Александра Пресмана.

Руководство Коммунистической партии Украины в очередной раз обратило внимание общественности на недопустимость грязных технологий в предвыборной борьбе и оставило за собой право адекватно отреагировать на происходящее в Одесской области, вплоть до официального обращения за помощью в правоохранительные органы и прокуратуру.