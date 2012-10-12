Бизнес доволен готовностью власти продолжить налоговую реформу - мнение

Готовность власти продолжить реформирование налоговой системы - хороший сигнал для бизнеса. Такое мнение по итогам Международной конференции «Налоговая реформа важнейший ресурс экономического роста и повышения занятости» высказал кандидат в депутаты от Партии регионов, бывший глава Киевского отделения партии «Сильная Украина» Олег Шаблатович.

«Государство постепенно разворачивается лицом к бизнесу, это видно по целому комплексу мер власти. Это и дерегулирование, и снижение налогов, и таможенная реформа, и отдельные программы для отраслей. Сейчас есть намерение продолжить налоговую реформу, это тоже необходимая часть перезагрузки всей экономики. Бизнес видит, что власть заинтересована в нормальном диалоге, и это хороший сигнал», - уверен Шаблатович.

По его мнению, налоговая система должна быть максимально простой. «Чем проще и понятнее налоговая система, тем большее количество людей преодолеют страх начать бизнес. Это очевидно. Часто иностранцы не заходят в Украину именно потому, что просто не могут разобраться, как тут платить налоги. Большим шагом вперед в этом смысле была кодификация, то есть первый этап реформы. Но если есть возможность еще упростить надо это однозначно делать», - уверен политик.

«Кроме собственно налоговой нагрузки на бизнес есть еще нагрузка чисто административная то есть сколько времени отнимает уплата налогов. Инвестор всегда просчитывает эти затраты», - уверен Шаблатович.

В рамках второго этапа налоговой реформы эксперт считает особенно важным сократить количество налоговиков. «Самое главное реформирование самих налоговых органов. Сегодня у нас на одного предпринимателя приходится стая инспекторов и контролеров. Все они ищут себе занятие, и в результате мы имеем по нескольку проверок в год на предприятии. Количество проверяющих должно быть разумно-достаточным, как в экономиках европейских стран или США», - полагает эксперт.