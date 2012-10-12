Скрипка доволен сотрудничеством с властью

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Олегу Скрипке стало гораздо легче сотрудничать с государственной властью в подготовке к творческим акциям.

Об этом известный узыкант и общественный деятель заявил 12 октября во время презентации украинско-шведского фестиваля "Рок-Сич", который состоится в мае 2013 года, сообщает Радио Свобода.

"Нам гораздо легче сотрудничать с государственными структурами, потому что это и переписка, и помощь, и дешевле нам вышла подготовка к нашим акциям", – объяснил музыкант.

"Например, у нас получился прекрасный фестиваль "Країна мрiй" в этом году, как раз потому, что освободилось больше усилий на творческую работу. Мы сделали вместе открытие Андреевского спуска после ремонта", – сказал он.

Как ранее писал Главред, на открытии этнического фестиваля «Країна мрій» этим летом музыкант заявил, что давно хотел сотрудничать с властями.

Напомним, во время Оранжевой революции Скрипка выступал на Майдане, но позже заявлял о своем разочаровании в действиях новой власти.

Кроме того, он назвал Президента Виктора Януковича лучшим менеджером, чем экс-президент Виктор Ющенко.

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