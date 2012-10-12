Третьяков: если власть признала «газовый» контракт, то за что сидит Тимошенко?

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Год назад суд приговорил экс-премьера Юлию Тимошенко к 7 годам лишения свободы. Хотя ее и признали виновной в злоупотреблении служебным положением, но не существует правовых оснований для обвинительного приговора Тимошенко, убежден оппозиционный депутат Александр Третьяков.



«Харьковские соглашения, дающие скидку в 100 долларов, фактически являются дополнительным соглашением к контракту о поставках газа, который заключал Кабмин Тимошенко с Россией», - заявил Александр Третьяков в интервью УНИАН.



Верховная Рада ратифицировала Харьковские соглашения, следовательно, власть признала контракт Тимошенко действительным, убежден политик.



«Если власть юридически признала «газовый» контракт, то за что тогда сидит Тимошенко? Совершенно очевидно, что это политическое дело», - резюмировал Александр Третьяков.



Как сообщали СМИ, ранее главы миссии Европарламента Александр Квасьневский и Пэт Кокс выразили «серьезные сомнения», что уголовные дела лидеров украинской оппозиции рассматривались с соблюдением международных правовых норм.



Напомним, Александр Третьяков баллотируется на парламентских выборах по мажоритарному округу № 218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.

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