Тимошенко в девятый раз отказалась идти в суд

{1-}Экс-премьер Юлия Тимошенко в девятый раз отказалась от участия в судебном заседании в Харькове, которое было запланировано на 15 октября.

Как сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы, руководство Качановской исправительной колонии (№ 54) получило от Киевского районного суда Харькова вызов осужденной Тимошенко для участия в судебном заседании, которое запланировано на 15 октября текущего года. Осужденная была проинформирована о получении вызова, - отмечается в сообщении.

При этом в ведомство пришел письменный отказ от имени заключенной от участия в заседании суда. Примечательно, что ГПС получает такой отказ от Тимошенко уже в девятый раз.

Как сообщалось вчера, 11 октября, вице-президенту Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, главе миссии наблюдения ОБСЕ на выборах в Украине Вальбурге Хабсбург Дуглас отказали во встречах с Юлией Тимошенко и Юрием Луценко.

Напомним, Киевский районный суд Харькова рассматривает дело по обвинению Тимошенко в махинациях в рамках корпорации ЕЭСУ.

По делу ЕЭСУ Тимошенко обвиняется по пяти эпизодам: организация завладения государственными средствами в особо крупном размере в период 1997-1998 годах путем незаконного получения налога на добавленную стоимость (ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 УК), покушение на завладение государственными средствами в особо крупном размере в период 1997-1998 годов путем незаконного получения налога на добавленную стоимость (ч.3 27, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 УК), неуплата налога по предприятию ЕЭСУ (ч.3 ст27, ч.3 ст.212 УК), неуплата подоходного налога, (ч.3.ст.212 УК), совершение преступления путем служебного подлога (ч.3 ст.27, ч.2 ст.366 УК).

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