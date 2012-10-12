Украинцы беднее жителей Ботсваны и Экваториальной Гвинеи

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В соответствии с уровнем своих доходов украинцы прочно заняли место среди стран третьего мира, в которых средний доход граждан не превышает 5 тысяч долларов в год.
Об этом свидетельствует исследование Global Wealth Report, опубликованное банком Credit Suisse, сообщает Forbes.ua.
По данным отчета, богаче нас даже жители Ботсваны, Экваториальной Гвинеи, Намибии и Свазиленда.
Сотрудники Credit Suisse определяют благосостояние как рыночную стоимость финансовых и нефинансовых активов человека за вычетом его долгов. Согласно этой оценке, "погранично" состоятельные страны – это государства, где каждый житель "стоит" от 5 до 25 тысяч. К таким на нашем континенте относятся Россия, страны Центральной и Восточной Европы, Средней Азии, Монголия и Китай. Но не Украина.
Уровень достатка населения разных стран, 2012 г.
Как ранее писал Главред, украинцы – одни из самых бедных в мире, их собственность в денежной форме, по состоянию на 2011 год, составила 928 евро (не считая денег, потраченных на кредиты). Это позволило нашей стране занять 49-ю строчку среди 52 стран, чей ВВП вместе составляет 90% общего мирового ВВП.
Такие данные обнародовала немецкая страховая компания Allianz в своем последнем Отчете "мировое богатство 2012 года".
По данным компании, беднее украинцев только граждане Индонезии (467 евро), Казахстана (539 евро) и Индии (643 евро).
карта: forbes.ua/
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