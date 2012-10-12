Милиция готовится к акциям протеста после выборов

{1-}Милиция готовится к акциям протестов после парламентских выборов, которые состоятся 28 октября.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Виктор Ратушняк, сообщает ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, уже сегодня распространяется информация о том, что выборы могут быть признаны недействительными и звучат призывы к гражданам выходить на улицы после выборов. «Однозначно мы готовим соответствующие планы для обеспечения охраны общественного порядка», — сказал он.

Ратуняк также подчеркнул, что сейчас ведется стандартная работа, как и при любых других сообщениях о проведении массовых мероприятий. По его словам, количество задействованного личного состава будет определяться согласно количеству участников акций, которые будут подаваться в заявках на их проведение. «Если сотни тысяч будут в заявках, соответствующей будет и подготовка количества сотрудников милиции», — добавил он.

Замглавы МВД отметил, что пока не может сообщить будут ли стягиваться дополнительные силы в Киев, так как конкретной информации о проведении акций нет.

В то же время, он сказал, охрана ЦИК и других госучреждений будет усилена. «Каждое проведение избирательного процесса показывает, что возле ЦИК будет нагнетаться обстановка. Мы должны будем обеспечить там правопорядок», — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что для обеспечения общественного порядка и реагирования на возможные правонарушения в день голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября предварительно планируется привлечь более 65 тыс. работников милиции.

Также МВД опровергли информацию, появившуюся в СМИ, о том, что закупают водометы к выборам.

Фото: pro-vincia.com.ua

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