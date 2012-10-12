Немецкие врачи приедут к Тимошенко 14 октября – Минздрав

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По данным Минздрава, немецкие врачи прибудут в Украину для продолжения лечения экс-премьера Юлии Тимошенко 14 октября.

Об этом первый заместитель министра здравоохранения Раиса Моисеенко заявила 12 октября на пресс-конференции в Харькове, сообщают Подробности.

"Сейчас поступило обращение по поводу того, что предполагается приезд в воскресенье 14 октября наших коллег – всех, кто принимает участие в проведении реабилитационных мероприятий (Юлии Тимошенко. – Ред.)", – сказала Моисеенко.

Она отметила, что от немецкой стороны поступает уже 2-я нота о приезде врачей. В 1-й ноте говорилось о приезде врача 7-8 октября, однако никто не приехал.

По данным Моисеенко, ожидается приезд врачей клиники "Шарите" Карла Макса Айнхойпла, Лутца Хармса и Анетт Рейсхауэр.

"Наша позиция остается той же – реабилитационные мероприятия проведены на сегодняшний день в полном объеме", – сказала Моисеенко.

Она подчеркнула, что лечащими врачами Тимошенко являются немецкие врачи, которые взяли на себя ответственность за всю ситуацию и расписывают схемы лечения. Моисеенко также напомнила, что немецкая сторона попросила 8 недель паузы, украинская сторона пошла навстречу, и этот период уже прошел.

Как ранее писал Главред, Министерство здравоохранения прогнозировало прибытие германских врачей для продолжения лечения Тимошенко 14-15 октября.

Напомним, с 30 декабря 2011 года Тимошенко отбывает наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове по приговору к 7 годам лишения свободы за превышение власти при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. 9 мая 2012 года она была переведена на лечение в больницу.

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