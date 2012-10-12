«Свобода» пожаловалось, что милиция не пускает автобусы на Марш УПА

{1-} Перевозчики Львовской области отказываются предоставлять автобусы для националистов поездки на Марш борьбы, посвященный 70-летию УПА, который должен состояться 14 октября в Киеве.

Об этом заявила председатель Львовской облорганизации «Свободы» Ирина Сех, о чем со ссылкой на пресс-службу облорганизации партии сообщает УНИАН.

По словам Сех, несколько предпринимателей, которые осуществляют пассажирские перевозки, отказались от уже запланированной поездки в Киев, объясняя это давлением со стороны правоохранительных органов и органов контроля.

«Их шантажируют, угрожают лишить лицензии, и перевозчики боятся рисковать, – отметила Сех. – Мы призываем правоохранителей прекратить создавать препятствия проведению мирного собрания граждан в Киеве. Так или иначе, марш состоится».

Ранее «Главред» сообщал, что «Свобода» пообещала вывести на Марш борьбы 10 тысяч своих сторонников.

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