Большинство украинцев не готовы к новому Майдану из-за нечестных выборов

{1-} Фонд «Демократические инициативы» и КМИС провели опрос, согласно которому, 70,9% украинцев не готовы выйти на улицу на акции протеста, если будут уверены, что результаты выборов в Верховную Раду сфальсифицированы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, сообщает «Украинская правда».

При этом 17,5% опрошенных готовы выйти на улицу с протестом против таких результатов выборов, а 11,6% - затруднились ответить.

При этом среди избирателей «Свободы» выйти на улицу с протестами против фальсификации выборов готовы 36%, среди избирателей партии «Батьківщина» - 31%, а среди избирателей Партии регионов только 11%.

Также респондентам был задан вопрос, что для них будет доказательством того, что выборы сфальсифицированы.

При этом можно было дать несколько ответов.

Для 21,2% самым доказательством фальсификации будет то, что они лично увидят много нарушений во время избирательной кампании, для 20,2% - никакие доказательства не нужны, поскольку они и так знают, что выборы будут сфальсифицированы, для 18,1% доказательством фальсификации станет нарушение, которое они лично увидят на избирательных участках в день голосования.

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Для 15,3% - если результаты выборов не признают международные наблюдатели, 14,3% - если слишком долго будут считаться голоса после выборов, 12,3% - если о фальсификациях скажут политики, которым они доверяют, 6,2% - если не победит партия, за которую они проголосовали.

5,1% уверены в том, что результаты в любом случае не будут честными, если в выборах не будут участвовать бывший премьер Юлия Тимошенко и бывший министр внутренних дел Юрий Луценко.

Кроме того, 48,3%, отвечая на вопрос, помогут, по их мнению, выборы Рады улучшить ситуацию в Украине, выразили уверенность в том, что выборы ничего не изменят, 28,8% считают, что выборы позволят улучшить ситуацию, 7 , 2% считают, что выборы только усугубят ситуацию, а 15,7% затруднились ответить.

Опрос проводился с 18 сентября по 4 октября в 111 населенных пунктах всех областей Украины, всего было опрошено 2043 респондентов, погрешность выборки - 2,2%.

фото: vsiknygy.net.ua

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