УЕФА может дать добро на объединение чемпионатов Украины и России

{1-} В ближайшее время УЕФА может одобрить идею создания первого межгосударственного чемпионата в Европе, что приведет к созданию объединенного чемпионата Украины и России по футболу.

Весной 2015 года уже стартует Балканская лига – турнир, в котором примут участие 16 команд из восьми стран: Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Словении, Македонии, Черногории, Венгрии и Болгарии. Об этом со ссылкой на хорватскую газету Globus сообщает gazeta.ru.

Ранее президент УЕФА Мишель Платини выступал категорически против подобных инициатив, десять лет назад «зарубив» идею создания Атлантической лиги, куда входили бы клубы из Нидерландов, Дании, Швеции, Норвегии, Португалии и Бельгии.

Если Балканская лига будет создана, это откроет дорогу к объединению чемпионатов России и Украины или даже созданию чемпионата бывших стран СССР. Например, белорусский БАТЭ с радостью примет к себе любое европейское первенство.

В апреле 2012 года в ходе заседания региональной группы Ассоциации европейских клубов было предложено проводить совместный Кубок России и Украины, и это предложение было поддержано бывшим президентом ФФУ Григорием Суркисом и президентом ЦСКА Евгением Гинером.

Однако принципиальное согласие УЕФА на создание Балканской лиги может дать новый толчок развитию европейского футбола и подвигнуть национальные ассоциации к повышению уровня организуемых ими турниров. Как это происходит в хоккее, где успешно существует КХЛ, и в баскетболе, где есть Адриатическая лига и Единая лига ВТБ.

Ранее «Главред» сообщал, что в ближайшие годы Суркис может возглавить УЕФА. Европейская пресса называет Суркиса, который 2 сентября оставил пост президента ФФУ, возможным преемником нынешнего президента УЕФА Платини.

фото: ua.uefa.com

Новости по теме:

ФФУ опровергла назначение Заварова в сборную, СМИ говорят о Липпи

Суркис может возглавить УЕФА вместо Платини - СМИ

Триумф БАТЭ и провал «Спартака»: видеообзор матчей Лиги чемпионов