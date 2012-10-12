Янукович продолжает кадровые перестановки в СБУ

{1-} В пятницу, 12 октября, Президент Виктор Янукович назначил Петра Зиму начальником Управления СБУ в Севастополе, а Виктора Козлова - начальником УСБУ в Ровенской области.
Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.
Ранее «Главред» сообщал, что Янукович освободил Владимира Верхогляда от должности начальника УСБУ в Днепропетровской области.
Он также освободил Владимира Воропая от должности начальника УСБУ в городе Севастополе и назначил его начальником УСБУ в Днепропетровской области.
Также напомним, что в 2011-м году Янукович провел массовые увольнения начальников облуправлений СБУ. Были уволены начальников управлений СБУ в Донецкой, Николаевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черкасской областях и в г. Севастополь.
Новости по теме:
Янукович отправит в отставку тысячи сотрудников СБУ и МВД
Янукович устроил кадровые перестановки в СБУ