Янукович продолжает кадровые перестановки в СБУ

{1-} В пятницу, 12 октября, Президент Виктор Янукович назначил Петра Зиму начальником Управления СБУ в Севастополе, а Виктора Козлова - начальником УСБУ в Ровенской области.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

Ранее «Главред» сообщал, что Янукович освободил Владимира Верхогляда от должности начальника УСБУ в Днепропетровской области.

Он также освободил Владимира Воропая от должности начальника УСБУ в городе Севастополе и назначил его начальником УСБУ в Днепропетровской области.

Также напомним, что в 2011-м году Янукович провел массовые увольнения начальников облуправлений СБУ. Были уволены начальников управлений СБУ в Донецкой, Николаевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черкасской областях и в г. Севастополь.

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