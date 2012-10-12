В Раду попадают 5 партий - опрос

12 октября 2012, 16:48

{1-} Если бы выборы в парламент проходили в начале октября 2012 года, то в Верховную Раду прошли бы пять партий. Так, за «Батьківщину», «Свободу» и УДАР в целом отдали бы голоса более 40% украинцев. За Партию регионов готов проголосовать почти каждый четвертый избиратель, за КПУ - почти 13%.

Об этом заявил эксперт социологической группы «Рейтинг» Игорь Тищенко, сообщает УНИАН.

Учредитель «Рейтинга» Алексей Антипович проинформировал, что самой большой поддержкой тех, кто намеревается прийти на выборы, пользуется Партия регионов, за которую готовы проголосовать 23% избирателей (19,2% всех опрошенных), на втором месте партия «УДАР Виталия Кличко» - 17,9% (15,2%), дальше идут ВО «Батьківщина» - 16,5% (13,9%), КПУ – 12,8% (10,8%).

За «Свободу» готовы проголосовать 6% (4,9%), за партию «Украина – вперед!» - 3,1% (2,6%), за партию «Наша Украина» - 1% (0,9%). Остальные партии не набирают и одного процента голосов избирателей.

Не будут принимать участия в голосовании 11% опрошенных, не определились – 17,2% тех, кто планирует пойти на выборы.

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При этом Антипович отметил, что за последний месяц несколько снизился уровень поддержки Партии регионов с 26% до 23%, в то же время вырос у КПУ - с 11% до 13%.

По его словам, также большой потенциал имеет УДАР. Так, 13% опрошенных, которые указали, что еще не определились, за какую партию будут голосовать, отвечали, что больше всего шансов побороться за их голоса имеет УДАР, 12% из числа «не определившихся» назвали Партию регионов, 9% - «Батьківщину». А 22% «не определившихся» ответили, что ни при каких обстоятельствах не поддержат Партию регионов, 19% - «Нашу Украину», 18% - КПУ, 17% - «Батьківщину», менее всего «не определившихся» категорически высказались относительно невозможности поддержки УДАРа - лишь 3%.

Социолог также отметил, что только 40% избирателей уже окончательно определились по вопросу поддержки партий, еще 27% сказали, что, скорее всего, их выбор не изменится.

Среди избирателей самые уверенные в своем выборе сторонники Партии регионов, ВО «Свобода», «Батьківщина» и КПУ, в то же время менее уверены сторонники УДАРа и партии «Украина – Вперед!» - почти 30% из них допускают, что могут изменить симпатии.

Антипович обратил внимание, что присутствие лидера «Батьківщини» Юлии Тимошенко в списке партии могло бы существенно повысить рейтинг партии. Согласно данным опроса, четверть респондентов указали, что, скорее всего, проголосовали бы за партию, если бы Тимошенко возглавляла ее избирательный список.

Эксперт социологической группы «Рейтинг» Игорь Тищенко отметил, что на сегодняшний день переток голосов происходит в группах оппозиция - власть. Так, при снижении рейтинга Партии регионов он растет в КПУ, так же при снижении рейтинга «Батьківщини» увеличивается поддержка УДАРа и «Свободы».

По мнению эксперта, в настоящее время трудно прогнозировать результаты на выборах конкретных партий, но можно говорить, что оппозиционные партии – «Батьківщину», УДАР, «Свободу» - в целом поддержат более 40% избирателей, в то время как Партию регионов и КПУ - 36%.

 Социолог отметил, что, по данным опроса, если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в начале октября 2012 года, то 50% опрошенных однозначно приняли бы в них участие, еще 31% – скорее приняли бы участие. Самый высокий уровень мобилизации фиксируется в Центре, на Востоке и Западе страны. Среди сторонников партий самую большую готовность принимать участие в голосовании выразили симпатики Партии регионов и ВО «Свобода». Самая низкая готовность – среди «неопределившихся» и сторонников партии «Украина – Вперед!».

Опрос проводился с 25 сентября по 5 октября во всех областях Украины и АР Крым. Опрошены 2 тысячи респондентов. Метод опроса – личное формализованное интервью в соответствии с опросом (face of face). Погрешность опроса – 2,2%.

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