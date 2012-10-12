Россия не понимает, за что Евросоюзу дали Нобеля

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Сегодняшнее решение Нобелевского комитета о присуждении премии мира 2012г. Европейскому Союзу "за работу по объединению Европы и превращению ее из континента войны в континент мира" вызвало бурную реакцию российских политиков и экспертов.

По его мнению вице-спикера ПАСЕ и главы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонида Слуцкого, это решение является "странным шагом", сообщает РБК.

"Мягко говоря, это неожиданно", – заявил он на пресс-конференции 12 октября и заметил, что "миротворчество, в лучшем случае - второстепенный аспект деятельности Евросоюза".

Выбор Нобелевского комитета осудил и российский правозащитник Лев Пономарев, возглавляющий движение "За права человека".

"Нобелевская премия мира должна даваться людям. Тем, кто рискует своей жизнью, своим здоровьем, семьями. Кто борется за мир, за демократию, за свободу человека. Давать такие награды большим конторам, которые объединяют государства, я считаю неправильным", - объяснил он свою позицию.

Обсуждают эту новость и пользователи Сети.

"Нобелевскую премию мира получил Евросоюз за мирные погромы в Мадриде и Афинах, а также за мирное убийство Каддафи французами", – иронизируют пользователи Twitter.

"Евросоюзу дали Нобелевскую премию. Одна бюрократия наградила другую. Если бы Нобель это видел, он никогда бы не ушел из оружейного бизнеса", – добавляют юзеры.

Напомним, Нобелевская премия мира вручается за достижения в области укрепления мира. Нынешний случай стал 24-м в истории, когда ее получила организация.

Как ранее писал Главред, основанием для присуждения данной высокой награды послужили действия Евросоюза по предотвращению новых войн на континенте и стабилизации обстановки в мире.

Среди вероятных претендентов на эту награду называли экс-премьера Юлию Тимошенко, религиозных деятелей стран Ближнего востока, которые пытаются уладить межконфессиональные конфликты. На соискание премии были выдвинуты около двухсот человек и несколько десятков организаций

В 2012г. размер престижной премии составит 8 млн шведских крон, или примерно 1,2 млн долларов. По традиции церемония вручения награды проходит в день смерти Альфреда Нобеля - 10 декабря.

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