Треть украинцев считают свою жизнь невыносимой

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Треть населения Украины заявляет, что в стране установились сложные условия для жизни, которые уже невозможно выносить.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования общественного мнения, проведенного Фондом "Демократические инициативы" и Киевским международным институтом социологии с 18 сентября по 4 октября 2012 года, представленные 12 октября на пресс-конференции в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

О том, что терпеть свое нынешнее положение уже невозможно заявили 33,5% опрошенных респондентов.

В то же время, 50,5% заявили, что наиболее соответствует их нынешней ситуации утверждение "жить сложно, но можно терпеть".

Оптимистично настроены 19,9% наших соотечественников, оценившие свою жизненную ситуацию как "все идет неплохо и можно жить". Еще 4,2% затруднились ответить на вопрос.

При этом 49,8% респондентов оценили политическую ситуацию в Украине как напряженную, 27,5% сказали, что политическая ситуация в Украине спокойная, 3,5% украинцев считают, что политическая ситуация в Украине благополучная и 12,3% опрошенных расценивают политическую ситуацию в стране как критическую, взрывную. 6,9% затруднились оценить политическую ситуацию.

48,4% опрошенных считают, что выборы в Верховную Раду ничего не изменят в Украине, 28,8% надеются, что парламентские выборы позволят улучшить нынешнюю ситуацию в стране и 7,2% респондентов считают, что парламентские выборы только ухудшат ситуацию в стране, 15,7% затруднились ответить на вопрос.

Опрос проводился в 111 населенных пунктах по всей Украине. В опросе приняли участие 2043 респондента. Погрешность выборки не превышает 2,2%.

Как ранее писал Главред, в соответствии с уровнем своих доходов украинцы прочно заняли место среди стран третьего мира, в которых средний доход граждан не превышает 5 тысяч долларов в год.

По данным отчета, богаче нас даже жители Ботсваны, Экваториальной Гвинеи, Намибии и Свазиленда.

Сотрудники Credit Suisse определяют благосостояние как рыночную стоимость финансовых и нефинансовых активов человека за вычетом его долгов. Согласно этой оценке, "погранично" состоятельные страны – это государства, где каждый житель "стоит" от 5 до 25 тысяч. К таким на нашем континенте относятся Россия, страны Центральной и Восточной Европы, Средней Азии, Монголия и Китай. Но не Украина.

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