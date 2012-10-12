Сомалийские пираты освободили судно, захваченное восемь месяцев назад

{1-} Сомалийские пираты освободили захваченный более восьми месяцев назад греческий сухогруз Free Goddess после получения выкупа.
Об этом заявил бывший глава программы оказания помощи морякам в Восточной Африке Эндрю Мвангура, сообщает «Интерфакс-Украина».
«Принадлежащий Греции сухогруз, идущий под либерийским флагом, освобожден и направляется в Оман за топливом, водой и новыми членами экипажа», - сказал он.
Мвангура сообщил, что выкуп был сброшен на судно с воздуха 10 октября. На борту сухогруза находился 21 член экипажа, все - филиппинцы.
Между тем, один из пиратов заявил, что сумма выкупа составила почти 6 млн долл.
Ранее «Главред» сообщал, что сомалийские пираты отпустили судно «Eglantine», захваченное вблизи Мальдивских островов, на борту которого находился украинский гражданин.
фото: bartamaha.com
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