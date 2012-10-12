Глава ЦИК возмущен массовым снятием кандидатов-мажоритарщиков

{1-} В пятницу, 12 октября, Центризбирком отменил регистрацию 49 мажоритарных кандидатов. Глава ЦИКа Владимир Шаповал назвал такое количество отказов безобразием.

Позже число снявшихся кандилатов в нардепы достигло 54 человек, сообщает УНН.

«Это безобразие, такое большое количество заявлений (об отказе баллотироваться)», - отметил он в ходе заседания, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Среди прочих, ЦИК отменил регистрацию трех народных депутатов - Александра Омельченко по округу №220, Валерия Коновалюка по округу №60 и Анатолия Матвиенко по округу №17.

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По округу №90 в Киевской области (г. Белая Церковь) отказались баллотироваться сразу семеро кандидатов. Вчера аналогичные заявления подали восемь кандидатов из Белой Церкви.

Кроме того, ЦИК отменил регистрацию пяти кандидатов, которые шли по партийным спискам: четверо от партии Зеленых и один - от Соцпартии. Регистрация одного кандидата по списку ВО «Громада» отменена в связи с его смертью.

Позже число снявшихся кандилатов в нардепы достигло 54 человек, сообщает УНН.

Ранее «Главред» сообщал, что бывший мэр Киева, народный депутат Александр Омельченко передумал баллотироваться кандидатом в народные депутаты в столичном мажоритарном округе №220. Центризбирком снял его с регистрации.

фото: 2000.net.ua

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