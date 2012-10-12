Глава УГКЦ советует избирателям вернуть подачки и покаяться

{1-} Предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) советует покаяться избирателям, которых подкупили кандидаты в депутаты Верховной Рады.

Об этом он сказал в эфире телеканала ТВі, сообщает официальный сайт УГКЦ.

«Если так случилось, что уже кто-то взял что-то от кандидата, то еще есть возможность отдать и покаяться» - сказал глава УГКЦ.

Также он отметил, что наблюдатели сообщают о фактах широкого, бесстыдного подкупа избирателям, в частности и духовенства.

«Это не может нас не тревожить. Когда я просматривал ролики, в которых священники показательно за что-то благодарят определенного кандидата, то мне было стыдно и за депутатов, которые прибегают к таким дешевым трюкам, и за духовенство, которое на такое поддается. За это будет нужно каяться и просить прощения Господа Бога и наших избирателей» - сказал предстоятель.

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Кроме того, он не одобряет утверждения «Берите, кто дает, но – голосуйте по совести», потому что это, по его убеждению, призыв к коррупции человеческой души.

Предстоятель УГКЦ выразил надежду, что всю Украину объединит желание изменить то, что нам сегодня не нравится, а не разочарование. «И у нас есть сила для такого объединения, потому что у нас есть возможность выбирать. Если мы будем пренебрегать такой возможностью, у нас ее отберут» – сказал он.

Ранее «Главред» сообщал о фактах массового подкупа избирателей во время предвыборной кампании. Особенно активно использовалась гречка.

видео: youtube.com

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