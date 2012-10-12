Главврач пожаловался, что Тимошенко отказывается сдавать кровь

12 октября 2012, 19:45

{1-} Экс-премьер Юлия Тимошенко ни разу не соглашалась сдать кровь на анализ. При этом она отказывала и украинским, и немецким врачам.

Об этом главврач ЦКБ№5 «Укрзалізниці» Михаил Афанасьев заявил УНН, комментируя информацию о том, что немецкие врачи намерены предложить Тимошенко сдать анализ крови.

 «Это совсем не новость. Ведь на многочисленные предложения сдать анализ крови Юлия Тимошенко ни разу не согласилась. Кроме того, она не согласилась сдать такой анализ и тогда, когда это предлагали немецкие врачи. А они уже предлагали», - сказал он.

 По его словам, со стороны врачей нет никаких возражений.

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«В любом случае, с нашей стороны нет и не может быть никаких возражений. Напротив, согласитесь, что несколько странно, когда человек, будучи в больнице, не сдает никаких анализов. Однако, мы же имеем дело с необычной пациенткой», - уточнил врач.

Михаил Афанасьев также пояснил, что в случае согласия Ю.Тимошенко провести биохимические исследования, необходимо будет получить три пробы.

 «Мы готовы взять три пробы крови, или пусть это делают немецкие врачи, но одна проба будет передана «Шарите», вторая - должна остаться в Украине, и третья - пломбируется и остается контрольной. Это обязательное условие, которое гарантирует пациенту объективность анализов, а также отвечает требованиям нашего законодательства, ведь сейчас в статусе осужденного ответственность за пациентку лежит на государственных органах - пенитенциарной системе», - сказал врач.

Ранее «Главред» сообщал, что врачи берлинской клиники «Шарите» должны приехать к Тимошенко 14 октября.

фото: president.lt

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