Яценюк и Кличко начали согласование единых кандидатов

{1-} Объединенная оппозиция «Батьківщина» поддержала инициативу УДАРа по определения единого кандидата от демократических сил – как представителей партий, так и самовыдвиженцев – в мажоритарных округах, где в ином случае возможна победа провластных кандидатов.
Об этом со ссылкой на пресс-службу партии «УДАР Виталия Кличко» сообщает УНИАН.
Указывается, что подобный алгоритм действий УДАР предлагал демократическим силам с начала текущего года.
Как отмечается в сообщении, «сегодня можно говорить о первых положительных результатах». Кандидат в депутаты по 144-му округу в Полтавской области, представитель «Батьківщини» Дмитрий Христов снял свою кандидатуру в пользу представителя УДАРа Сергея Каплина, который имеет более высокую поддержку избирателей. Соответствующее заявление уже подано в Центральную избирательную комиссию».
Ранее «Главред» сообщал, что УДАР и «Батьківщина» договорились о взаимной поддержке единых кандидатов в мажоритарных округах, речь шла о 40 спорных округах.
фото: tsn.ua
Новости по теме:
Кличко в предвыборной гонке опережает «Батьківщину»
Кличко рассказал, как будет снимать с выборов кандидатов с низким рейтингом
Яценюк и Кличко договорились о взаимной поддержке на выборах