Яценюк и Кличко начали согласование единых кандидатов

{1-} Объединенная оппозиция «Батьківщина» поддержала инициативу УДАРа по определения единого кандидата от демократических сил – как представителей партий, так и самовыдвиженцев – в мажоритарных округах, где в ином случае возможна победа провластных кандидатов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу партии «УДАР Виталия Кличко» сообщает УНИАН.

Указывается, что подобный алгоритм действий УДАР предлагал демократическим силам с начала текущего года.

Как отмечается в сообщении, «сегодня можно говорить о первых положительных результатах». Кандидат в депутаты по 144-му округу в Полтавской области, представитель «Батьківщини» Дмитрий Христов снял свою кандидатуру в пользу представителя УДАРа Сергея Каплина, который имеет более высокую поддержку избирателей. Соответствующее заявление уже подано в Центральную избирательную комиссию».

Ранее «Главред» сообщал, что УДАР и «Батьківщина» договорились о взаимной поддержке единых кандидатов в мажоритарных округах, речь шла о 40 спорных округах.

фото: tsn.ua

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