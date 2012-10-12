На Сумщине власть объявила конкурс школьных сочинений о себе

После раздачи продпайков, ПР решила пиарить себя новым способом. В Сумской области среди школьников объявлен конкурс творческих работ, в ходе которого детей заставляют писать о достижениях власти за последние два года.
Об этом родители учеников сообщи «Украинской правде».
По их словам, это выяснилось, когда дети пришли домой и рассказали о творческом задании.
Диктант, который написал ребенок с Роменского района
«Понимаете, дети хотели схитрить и записали на диктофон текст, который читала учительница, чтобы легче было писать пересказ», - рассказал собеседник издания. По его словам, детям дали творческое задание написать о достижениях Сумщины и привести пример.
Оригинал. Фото с Facebook Nastya Stanko
«Но как пример давали достижения «регионалов» Епифанова и губернатора Чмыря», - сказал собеседник.
Вот такой текст предлагают слушать детям
Кроме того, в распоряжение издания попало творческое задание для детей четвертого класса Роменского района.
Детям 9-10 лет предлагают прослушать текст о промышленности (!) Сумщины. Далее по этому тексту дети проходили аудирование - отвечали на вопросы.
Дашутин и Епифанов - кандидаты в депутаты от ПР, Чмырь - губбернатор Сумщины, член ПР
Как удалось выяснить изданию, для каждого класса - другое творческое задание. В 4 классе дети пишут аудирование, в 9-11 классах нужно написать сочинение-рассуждение на тему «Я горжусь новой Сумщиной!», аргументируя высказанные мнения примерами достижений Сумской области во всех сферах жизнедеятельности за 2010 - 2012 годы.
По информации издания, награждение должно состояться 26 октября - накануне выборов.
Ранее «Главред» сообщал, что на Сумщине регионалы бесплатно раздавали препарат с многообещающим названием «Смерть жукам» (он защищает картофель от колорадского жука - Ред.). Достаточно было заполнить небольшое заявление на имя главы фонда «Рідний край» Сергея Талалы и волонтер дарил 3 упаковки яда.
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