На Сумщине власть объявила конкурс школьных сочинений о себе

После раздачи продпайков, ПР решила пиарить себя новым способом. В Сумской области среди школьников объявлен конкурс творческих работ, в ходе которого детей заставляют писать о достижениях власти за последние два года.

Об этом родители учеников сообщи «Украинской правде».

По их словам, это выяснилось, когда дети пришли домой и рассказали о творческом задании.

Диктант, который написал ребенок с Роменского района

«Понимаете, дети хотели схитрить и записали на диктофон текст, который читала учительница, чтобы легче было писать пересказ», - рассказал собеседник издания. По его словам, детям дали творческое задание написать о достижениях Сумщины и привести пример.

Оригинал. Фото с Facebook Nastya Stanko

«Но как пример давали достижения «регионалов» Епифанова и губернатора Чмыря», - сказал собеседник.

Вот такой текст предлагают слушать детям

Кроме того, в распоряжение издания попало творческое задание для детей четвертого класса Роменского района.

Детям 9-10 лет предлагают прослушать текст о промышленности (!) Сумщины. Далее по этому тексту дети проходили аудирование - отвечали на вопросы.

Дашутин и Епифанов - кандидаты в депутаты от ПР, Чмырь - губбернатор Сумщины, член ПР

Как удалось выяснить изданию, для каждого класса - другое творческое задание. В 4 классе дети пишут аудирование, в 9-11 классах нужно написать сочинение-рассуждение на тему «Я горжусь новой Сумщиной!», аргументируя высказанные мнения примерами достижений Сумской области во всех сферах жизнедеятельности за 2010 - 2012 годы.

По информации издания, награждение должно состояться 26 октября - накануне выборов.

Ранее «Главред» сообщал, что на Сумщине регионалы бесплатно раздавали препарат с многообещающим названием «Смерть жукам» (он защищает картофель от колорадского жука - Ред.). Достаточно было заполнить небольшое заявление на имя главы фонда «Рідний край» Сергея Талалы и волонтер дарил 3 упаковки яда.

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