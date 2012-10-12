В Украине могут ужесточить правила введения региональных языков

{1-} Рабочая группа по разработке предложений относительно языкового законодательства предложила, чтобы для провозглашения языка региональным представители нацменьшинств

на указанной территории составляли 30% вместо 10-ти.

Об этом после заседания группы заявил ее участник, президент Национальной академии педагогических наук, бывший министр образования и науки Василий Кремень, сообщает радио «Свобода».

При этом он обратил внимание, что «изменения в языковой политике приравниваются к изменениям во внутренней политике, а следовательно, их должна утверждать только Верховная Рада».

Кроме того, по словам Кременя, рабочая группа при участии представителей Минфина сняла свои возражения относительно предоставления средств из бюджета на выполнение программы поддержки государственного языка. Таким образом, на 2013 год планируется предоставить 168 млн грн, а в последующие годы эта сумма будет увеличиваться.

В рабочую группу по языковому закону, созданную по поручению Президента, вошло 42 участника, возглавила ее вице-премьер Раиса Богатырева. На заседании группа разработала свой проект изменений в закон и подала в Минюст.

Ранее «Главред» сообщал, что советник Президента Анна Герман считает необходимым увеличение в 2-3 раза барьера, необходимого для придания языку статуса регионального, что предусмотрено в законе «Об основах государственной языковой политики», вступившем в силу 10 августа.

Фото: ТСН

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