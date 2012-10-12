В Раду проходят 4 партии, «Свобода» - под вопросом

{1-} На предстоящих парламентских выборах объединенная оппозиция «Батьківщина» опережает УДАР Виталия Кличко, а попадание ВО «Свобода» в Раду - пока под вопросом. Об этом свидетельствуют данные опроса группы «Research & Branding Group», которые объявил социолог компании Евгений Копатько в эфире Шустер Live.

Согласно данным их последнего опроса Партия регионов набирает 27,8% голосов. «Батьківщина» набирает 19,4%, а партия «УДАР» – 16,6%, сообщает «Украинская правда».

Согласно данным опроса, Компартия набирает 11,2%, ВО «Свобода» – 4,7%, партия «Украина - вперед» – 2,8%. Погрешность опроса составляет 2%.

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«Мы полагаем, что на выборах будет участие больше 60%», - сказал Копатько, добавив, что по данным компании порядка 70% респондентов определились с выбором. «11% на юго-востоке определятся в ближайшее время, и 19% на западе», - сказал он.

Ранее «Главред» сообщал, что социологическая группа «Рейтинг» представила свой опрос, согласно которому, самой большой поддержкой тех, кто намеревается прийти на выборы, пользуется Партия регионов, за которую готовы проголосовать 23% избирателей (19,2% всех опрошенных), на втором месте партия «УДАР Виталия Кличко» - 17,9% (15,2%), дальше идут ВО «Батьківщина» - 16,5% (13,9%), КПУ – 12,8% (10,8%). За «Свободу» готовы проголосовать 6% (4,9%).

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