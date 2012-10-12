Вице-премьер рассказал, как ПР следит за конкурентами

{1-}Партия регионов внимательно следит за избирательной кампанией своих конкурентов. Об этом в прямом эфире программы Шустер Live заявил вице-премьер-министр Украины — министр социальной политики Украины Сергей Тигипко.

Не обходит вниманием партия власти и ход избирательной кампании у конкурентов из «Батьківщины» и УДАРа.

«Мы наблюдаем за нашими конкурентами и за тем, что творится в двух партиях, которые занимают второе место. Это партии одного цвета, это выходцы оранжевых. Мы внимательно следим, что происходит у коммунистов»,- сказал чиновник.

Также вице-премьер заверил, что на парламентских выборах не будет фальсификаций. По его словам, фальсификация исключена благодаря системе видеонаблюдения на участках.

Напомним, по данным МВД, сейчас системами видеонаблюдения оборудовано 27 тысяч избирательных участков, 26 тысяч из них уже охраняются милицией. Кроме того, на участках установлено 776 «тревожных кнопок».

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