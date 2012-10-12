Тигипко пообещал доступ журналистам к подсчету голосов

{1-}Вице-премьер-министр Украины — министр социальной политики Украины Сергей Тигипко пообещал абсолютно прозрачный подсчет голосов и допуск представителей СМИ к процесу подсчета. Об этом он заявил в эфире программы Шустер Live.
В частности, он отметил, что подсчет голосов по результатам выборов будет абсолютно прозрачным, поэтому исключается возможность фальсификации.
«Камеры следят за подсчетом голосов, потом видео из камеры сдается в избирательную комиссию, потом его можно посмотреть. Журналисты допускаются к подсчету. До 60 человек будут допущены на избирательных участках к подсчетам. Поэтому если кто-то говорит, что можно сфальсифицировать выборы, очень ошибается», - сказал Тигипко.
Ранее, Сергей Тигипко заявил, что Партия регионов снимательно следит за своими конкурентами по предвыборной гонке.
Как ранее писал Главред, после выборов системы видеонаблюдения планируют оставить в школах, где размещены избирательные участки, для того, чтобы обеспечить безопасность учащихся.
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