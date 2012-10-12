Клинтон написала письмо поддержки Тимошенко

{1-}Государственный секретарь США Хиллари Клинтон написала заключенной экс-премьеру Юлии Тимошенко, письмо, в котором убеждает лидера оппозиции в неизменности позиции США - добиться ее освобождения.
"Наша позиция остается неизменной: Вас должны немедленно и безоговорочно освободить, равно как и других бывших членов Вашего правительства. Очень жаль, что политически мотивированные преследования подрывают прогресс демократии, к которому стремятся украинцы, а также отношения с Соединенными Штатами", - цитирует письмо пресс-служба партии "Батькивщина".
"Соединенные Штаты продолжают беспокоиться из-за судебного процесса над Вами и Вашего заключения, я лично выражала обеспокоенность по этому поводу президенту Януковичу и другим украинским высокопоставленным должностным лицам", - подчеркнула госсекретарь США
Она отметила, что продолжает внимательно следить за делом Тимошенко,, поэтому ей "было приятно лично получить информацию от Вашей дочери Евгении во время ее визита в Вашингтон раньше в этом году".
Х.Клинтон также заверила, что США продолжают поддерживать демократические стремления украинского народа и внимательно наблюдают за ситуацией ввиду предстоящих парламентских выборов 28 октября.
"Мои визиты в Украину убедили меня, что Ваш народ хочет современной демократии, в которой его права уважаются, а голоса слышат. Пожалуйста, будьте уверены, что Соединенные Штаты остаются преданными идее помощи Украине на пути достижения этой достойной цели", - написала она.
Письмо было послано в день годовщины вынесения приговора Тимошенко по "газовому делу" – 11 октября.
Напомним, 11 октября 2012 года исполнился ровно год со дня вынесения приговора по "газовому" делу Юлии Тимошенко. Судья Родион Киреев в качестве наказания приговорил экс-премьера к 7 годам лишения свободы и штрафу в полтора миллиарда гривен.
фото: snooperreport.com
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