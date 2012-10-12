Клинтон написала письмо поддержки Тимошенко

{1-}Государственный секретарь США Хиллари Клинтон написала заключенной экс-премьеру Юлии Тимошенко, письмо, в котором убеждает лидера оппозиции в неизменности позиции США - добиться ее освобождения.

"Наша позиция остается неизменной: Вас должны немедленно и безоговорочно освободить, равно как и других бывших членов Вашего правительства. Очень жаль, что политически мотивированные преследования подрывают прогресс демократии, к которому стремятся украинцы, а также отношения с Соединенными Штатами", - цитирует письмо пресс-служба партии "Батькивщина".

"Соединенные Штаты продолжают беспокоиться из-за судебного процесса над Вами и Вашего заключения, я лично выражала обеспокоенность по этому поводу президенту Януковичу и другим украинским высокопоставленным должностным лицам", - подчеркнула госсекретарь США

Она отметила, что продолжает внимательно следить за делом Тимошенко,, поэтому ей "было приятно лично получить информацию от Вашей дочери Евгении во время ее визита в Вашингтон раньше в этом году".

Х.Клинтон также заверила, что США продолжают поддерживать демократические стремления украинского народа и внимательно наблюдают за ситуацией ввиду предстоящих парламентских выборов 28 октября.

"Мои визиты в Украину убедили меня, что Ваш народ хочет современной демократии, в которой его права уважаются, а голоса слышат. Пожалуйста, будьте уверены, что Соединенные Штаты остаются преданными идее помощи Украине на пути достижения этой достойной цели", - написала она.

Письмо было послано в день годовщины вынесения приговора Тимошенко по "газовому делу" – 11 октября.

Напомним, 11 октября 2012 года исполнился ровно год со дня вынесения приговора по "газовому" делу Юлии Тимошенко. Судья Родион Киреев в качестве наказания приговорил экс-премьера к 7 годам лишения свободы и штрафу в полтора миллиарда гривен.

фото: snooperreport.com

Новости по теме:

Юлии Тимошенко дали семь лет, все подробности приговора (ВИДЕО)

Резолюция США по Тимошенко: шекспировские страсти

Резолюцию Сената США по Украине "протолкнули" – американский эксперт

МИД Украины назвал резолюцию США по Тимошенко «сомнительной и необязательной»

Власенко: Сенат США потребовал немедленно освободить Тимошенко

Резолюция по Украине не отражает позиции США – МИД

США пригрозили Украине серьезными санкциями за заключенную Тимошенко