Трансляции подсчета голосов не будет - регионал

{1-}Онлайн трансляция подсчета голосов может «обвалить» сеть, поэтому его транслировать не будут. Об этом в прямом эфире программы Шустер Live, представитель Партии регионов в ЦИКе Владислав Забарский.

"Процесс голосования будет транслироваться в интернете в режиме «онлайн», а процесс подсчета будут снимать на видео, поскольку сети могут не выдержать прямой трансляции. Диск с записью будет доступен всем субъектам избирательного процесса без решения суда, а также другим лицам по решению суда. Это четко прописано в законе», - подчеркнул он.

В свою очередь, кандидат в народные депутаты Людмила Супрун предложила, чтобы подсчет также транслировался онлайн. По ее словам, ее команда уже работает над техническим решением, которое дало бы такую возможность.

Ранее Главред писал, что вице-премьер-министр Украины — министр социальной политики Украины Сергей Тигипко пообещал абсолютно прозрачный подсчет голосов и допуск представителей СМИ к процесу подсчета

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