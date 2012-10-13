Президент Чехии считает трагической ошибкой присуждение Нобеля Евросоюзу

{1-}Президент Чехии Вацлав Клаус назвал"трагической ошибкой присуждение Нобелевской премии мира Европейскому союзу.
По словам Клауса, Нобелевская премия мира имеет смысл тогда, когда ее получает "конкретный человек за определенный уникальный вклад", сообщает РИА Новости.
Кроме того, многие интересуются, что сделал Евросоюз для того, чтобы прекратить продолжающуюся 38 лет оккупацию Турцией части Кипра, который является членом ЕС. Читатели также напоминают о бомбардировках Югославии, Ливии, Ирака, об Афганистане.
Греческие СМИ отмечают, что решение Нобелевского комитета вызвало недоумение и у ряда европейских политиков.
В то же время, лидеры Евросоюза (председатель Европарламента Мартин Шульц и председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей) заявили, что гордятся тем, что именно Евросоюз получил Нобелевскую премию мира.
Напомним, лауреат Нобелевской премии мира был объявлен в пятницу в Осло. Обладателем премии в этом году стал Евросоюз. В списке претендентов на нее был 231 кандидат, из них 43 - общественные и международные организации. Среди вероятных претендентов на эту награду называли экс-премьера Юлию Тимошенко, религиозных деятелей стран Ближнего востока, которые пытаются уладить межконфессиональные конфликты.
фото: vesti.ru
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