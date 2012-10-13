Президент Чехии считает трагической ошибкой присуждение Нобеля Евросоюзу

{1-}Президент Чехии Вацлав Клаус назвал"трагической ошибкой присуждение Нобелевской премии мира Европейскому союзу.

По словам Клауса, Нобелевская премия мира имеет смысл тогда, когда ее получает "конкретный человек за определенный уникальный вклад", сообщает РИА Новости.

президент Чехии "Я действительно думал, что это утка, что это шутка, забавная шутка. Я даже во сне не мог себе представить, что об этом кто-либо думает серьезно", - сказал, комментируя решение Нобелевского комитета.

"Присуждать ее (Нобелевскую премию мира - ред.) институции, более того, в данном случае, бюрократической (Евросоюзу) - это пустое награждение", - отметил Клаус, слова которого цитирует Чешское информагентство ЧТК.

"Не знаю, отважится ли кто-либо в принципе получить эту премию", - подытожил президент Чехии.

Греции, которая больше других стран ЕС страдает от экономического кризиса.Один из греческих новостных сайтов разместил статью с названием Греческий кризис Присуждение Нобелевской премии мира Евросоюзу вызвало недоумение у многих жителей, которая больше других стран ЕС страдает от экономического кризиса.Один из греческих новостных сайтов разместил статью с названиемдал Нобелевскую премию мира ЕС!.

Также резкую критику событие вызвало в греческом сегменте Twitter.