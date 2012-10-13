Табачник не выбрасывал УПА из истории ХХ века: не министерство пишет учебники

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Министерство образования не имеет никакого отношения к изъятию из последних изданий школьных учебников по истории Украины ХХ века страниц, касающихся Голодомора и освободительного движения.

Об этом заявил министр образования Дмитрий Табачник в эфире программы "Большая политика" на телеканале "Интер".

"Учебники пишут специалисты. Если вы думаете, что министерство пишет учебники – вы плохо ориентируетесь", – пояснил Табачник.

В ответ кандидат в депутаты от ВО "Свобода" Игорья Мирошниченко заметил, что из новых учебников исчезли "все героические страницы истории Украины ХХ века".

"Там нет героев Крут, нет УПА, нет Голодомора. Учебник существенно стал тоньше", – подчеркнул политик.



ОУН УПА, учебник истории, древний украинец. Большая политика

"Это неправда", – сказал Табачник.

Присутствующие в студии предложили министру найти в новом учебнике страницы, посвященные УПА.

"Ну, принесите учебник, пожалуйста. Или почитайте его", – предложил Табачник.

Как ранее писал Главред, возглавляемое Дмитрием Табачником Минобразования направило в главное управление образования и науки Львовской ОГА письмо, в котором указано, что все учебники и учебные пособия, используемые в учебном процессе, должны быть согласованы с министерством.

А поскольку львовские пособия по истории Украины, содержащие факты о национально-освободительном движении, Голодоморе, УПА и других исторических события, не вошли в рекомендованный МОНМС учебник и такого согласования не имеют, то их использовать запрещено.

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