Табачник обвинил УПА в ведении гражданской войны

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Воины Украинской повстанческой армиии вели на Западной Украине гражданскую войну, а оружие УПА получала из Германии.

Об этом доктор исторических наук и министр образования Дмитрий Табачник заявил в эфире программы "Большая политика" на телеканале "Интер".

"80 тысяч человек, которые взяли оружие, крестьян Западной Украины – это и есть гражданская война", – подчеркнул ученый-чиновник.

По словам министра, жертвами "бандеровцев" стали 16 тысяч мирных людей.

По его мнению, ОУН финансировалась нацистами и своими официальными документами солидаризировалась с тогдашним немецким строем, а обеспечение оружием УПА осуществляли силы Вермахта.

"Степан Андреевич (Бандера. – Ред.) писал, что надо резать жидов и ляхов", - подчеркнул Табачник и заверил: документально подтверждено, что в истории УПА не было боев с немцами.

Табачник заявил, что у него есть профессиональная справка о деятельности ОУН-УПА, где указано, что немецкими архивами не были подтверждены потери от деятельности украинских националистов.

В ответ на замечание, а не улавливает он, как доктор исторических наук, разницы между понятиями "не вступали в бой" и "нет подтверждений потерь", Табачник ответил: "Я улавливаю то, что вы все время манипулируете сознанием".

"Западные демократические государства поставляли оружие партизанам в движения сопротивления многих стран Европы, которые не имели контактов ни с одной структурой власти гитлеровского Рейха. Другим они не поставляли. Почему они не поставляли сюда? А потому, что четко понимали: никакой вооруженной борьбы до прихода Красной армии ни с кем ОУН-УПА не проводила", – отметил чиновник.

Как ранее писал Главред, в этой же программе Табачник заявмил, что Министерство образования не имеет никакого отношения к изъятию из последних изданий школьных учебников по истории Украины ХХ века страниц, касающихся Голодомора и освободительного движения.

"Учебники пишут специалисты. Если вы думаете, что министерство пишет учебники – вы плохо ориентируетесь", – пояснил Табачник.

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