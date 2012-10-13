США осудили Москву за поддержку президента Сирии

{1-}

Госдепартамент США назвал "морально несостоятельной" политикуа России, направленную на поддержку режима президента Сирии Башара Асада.

Об этом представитель Госдепа Виктория Нуланд заявила, комментируя инцидент с сирийском самолетом, который вынудили приземлиться в Турции, сообщает ВВС.

"Мы уже почти год говорим, что ни одна ответственная страна не должна помогать и попустительствовать военной машине режима Асада", – сказала Нуланд.

Она также сообщила, что Турция предоставила США достаточно подробную информацию о том, что было обнаружено на борту сирийского лайнера, однако не стала говорить о содержимом российского груза.

"У нас нет сомнений, что это серьезное военное оборудование", – подчеркнула Нуланд.

Как ранее писал Главред, накануне информационные агентства распространили заявление премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил, что в самолете находятся "боеприпасы и военное оборудование".

Между тем, как считают военные эксперты, маловероятно, что гражданский пассажирский самолет мог перевозить боеприпасы, в первую очередь из-за большого объема подобных грузов.

Эксперты считают, что в самолете, по всей видимости, были запасные части для радиолокационных станций.

"Обычно это магнетроны, лампы бегущей волны - это самая расходная часть, которая довольно часто выходит из строя из-за короткого срока службы. Возможно, что-нибудь другое, но это для систем ПВО однозначно", - сказал эксперт.

Тот факт, что турецкие власти не сообщают, какие именно детали были обнаружены в самолете, по мнению специалистов, скорее всего означает, что эксперты просто не могут определить, какие именно электронные устройства попали к ним в руки.

Новости по теме:

Сирийский самолет вез из Москвы оружие – премьер Турции

Сирия обвинила премьера Турции во лжи

НАТО заступится за Турцию в случае ее войны с Сирией