Каждый пятый украинец готов выйти на протесты против бедности и безработицы

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По данным социологов, основными причинами, которые могут привести к акциям протеста в Украине, являются материально-экономические факторы – бедность и безработица.

Об этом директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина заявила на пресс-конференции 12 октября, опираясь на результаты опроса, проведенного фондом и Киевским международным институтом социологии, сообщает УНИАН.

По результатам опроса, 18% считают вполне вероятными в случае ухудшения жизни или нарушения своих прав массовые акции протеста в своем городе или селе.

В то же время, готовы лично принять участие в подобных протестах 22% респондентов, в частности, в западном регионе – 33%, центральном – 22%, южном - 15%, восточном – 16%.

Основными причинами участия людей в Украине в акциях протеста могут стать, прежде всего, материально-экономические факторы: резкое снижение уровня жизни – 24% опрошенных, невыплата зарплат (пенсий, стипендий) – 22%, рост безработицы – 13%.

Опрос проводился с 18 сентября по 4 октября. Было опрошено 2043 респондента. Погрешность выборки не превышает 2,2%.

Как ранее писал Главред, по данным общенационального исследования общественного мнения, проведенного Фондом "Демократические инициативы" и Киевским международным институтом социологии с 18 сентября по 4 октября 2012 года, треть населения Украины считают свою жизнь невыносимой.

О том, что терпеть свое нынешнее положение уже невозможно заявили 33,5% опрошенных респондентов.

В то же время, 50,5% заявили, что наиболее соответствует их нынешней ситуации утверждение "жить сложно, но можно терпеть".

Оптимистично настроены 19,9% наших соотечественников, оценившие свою жизненную ситуацию как "все идет неплохо и можно жить". Еще 4,2% затруднились ответить на вопрос.

При этом 49,8% респондентов оценили политическую ситуацию в Украине как напряженную.

фото: segodnya.ua



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