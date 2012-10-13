На съезд объединенной оппозиции не пустят журналистов

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Съезд объединенной оппозиции "Батькiвщина", запланированный на 15 октября, будет закрытым, без участия прессы.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил источник в партии.

Как ранее писал Главред, народный депутат Украины Андрей Шевченко (фракция "БЮТ-Батькiвщина") написал на своей странице в Twitter, что на съезде Объединенной оппозиции 14 октября возможно снятие с предвыборной гонки ряда кандидатов в народные депутаты по списку и мажоритарщиков.

Напомним, по закону до 16 октября можно снимать кандидатов.

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