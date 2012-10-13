КПУ: объединенная оппозиция украла у нас идею по вопросу национализации

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Объединенная оппозиция поднимает вопрос национализации предприятий не с целью вернуть их народу, как этого требуют коммунисты, а с целью вернуть их под свой контроль.

Об этом ГолосUA заявил народный депутат Украины фракции КПУ Евгений Мармазов.

По его словам, тот факт, что сейчас другие политические силы помимо Компартии заговорили о национализации предприятий стратегических отраслей промышленности, подтверждают актуальность и необходимость этого шага. «Другое дело, что эти требования из уст либеральных политических сил начали звучать накануне выборов, поскольку идея национализации пользуется популярностью у народа, а потому попросту копируют позицию коммунистов», - добавил он.

Что касается заявления Объединенной оппозиции относительно национализации, то, как заметил политик, коммунисты хотят вернуть страну народу, а оппозиция хочет вернуть ее себе.

«Перечисляя отрасли промышленности, которые попали под контроль одной семьи, оппозиционеры почему-то упустили газовую отрасль, хотя именно при правительстве Тимошенко происходила массовая «прихватизация» по теневым схемам предприятий этой отрасли. Почему-то оппозиция сегодня молчит и о приватизации Криворожстали, ведь именно по указке Тимошенко была начата процедура реприватизации и в результате мощнейший завод угодил в руки индийского миллиардера Лакшми Миттала, заплатившего за 93 % акций 4,8 млрд. долларов. Что это означает для Украины? То, что уже который год многомиллиардные прибыли (порядка 4 миллиардов гривен) получает Миттал, а не государство. При этом он использует любые методы увеличения собственных доходов, в частности, за счет сокращения рабочих мест, и огромных выбросов в атмосферу газа и пыли, а в городские водоемы отравленную производством воду», - отметил Мармазов.

Так, по словам коммуниста, с 1 июля 2005 года, когда государство потеряло «Криворожсталь», и до 2010 года численность работников сократилась с 52 до 37 тысяч человек.

«Сегодня в Кривом Роге самая высокая онкозаболеваемость дыхательных путей у горожан и, прежде всего, у детей», - также добавил парламентарий.

При этом политик добавил, что на это мало кто обращает внимание.

«Все руководство «Криворожстали», как правило это иностранцы, проживает не возле завода, а за пределами города, около 40 километров, у водоема Карачун. Вот цена успеха владельца «Криворожстали». А за сокращение рабочих мест и высокую заболеваемость криворожан можно поблагодарить госпожу Тимошенко», - сказал Мармазов.

Кстати, продолжил парламентарий, это далеко не единственный пример того, как правительство госпожи Тимошенко «проворочивало» теневые схемы приватизации.

«Хотелось бы вспомнить и об Одесском припортовом заводе, процедура приватизации которого всколыхнула всю страну, а во время детального изучения механизмов проведения аукциона всплыло огромное количество нарушений украинского законодательства. Сегодня, это пример того, как тогда, в 2009 году, были заблокированы теневые схемы приватизации», - сказал Мармазов.

Парламентарий убежден, что с таким послужным списком Объединенной оппозиции лучше даже не заговаривать о теневых схемах приватизации, а избирателям следует понимать, что и «Батькивщина», и «УДАР», и партия власти – это партии капитала, а потому о никакой национализации стратегических предприятий речи быть не может.

«Еще раз подчеркиваю. Позиция коммунистов – вернуть страну народу, вернуть народу те предприятия, которые были «прихватизированы» олигархами, путем национализации. У партий капитала понятие национализации искажено и означает лишь перераспределение государственного имущества. Придет к власти объединенная оппозиция, ситуация будет та же – все предприятия просто перейдут из одних рук в другие», - резюмировал. Мармазов.

Ранее представители Объединенной оппозиции заявили, что одним из ключевых пунктов в их программе является национализация целых отраслей, которые, по сути, подарены членам команды президента – это энергетика, транспорт, телекоммуникации, электроэнергетика, химическая промышленность, титановая отрасль.

фото: golos.ua/