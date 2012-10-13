В Каире снова идут демонстрации, более 120 пострадавших

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В беспорядках на площади Тахрир в центре Каира 12 октября пострадали свыше 120 человек.

По информации врачей "скорой помощи", в больницы поступили десятки пострадавших с огнестрельными ранениями, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на минздрав Египта.

Столкновения на Тахрире вспыхнули после пятничной молитвы, когда на площади сошлись сторонники и противники президента страны Мухаммеда Мурси. Волнения напоминали события января-февраля 2011 года, когда египтяне добивались отставки Хосни Мубарака. Впервые с момента президентских выборов в июне демонстранты выступают за свержение действующего главы государства. Оппоненты Мурси недовольны его работой, считая, что президент "провалил первые сто дней своего правления", не изменив к лучшему, как обещал, жизнь египтян. Протестующие рвали и топтали портреты главы государства, скандируя те же речевки и лозунги, что чуть менее двух лет назад раздавались в адрес Мубарака.

Своих сторонников накануне вывели на улицы и "Братья- мусульмане", добивающиеся проведения повторного суда над оправданными функционерами свергнутого режима. Словесные перепалки противоборствующих лагерей вылились в драки и потасовки, в ход пошли камни, была снесена трибуна для выступлений, сожжены два автобуса на расположенном рядом автовокзале. Спокойствие было восстановлено лишь поздно вечером, когда исламисты вывели с площади несколько тысяч своих сторонников. На Тахрире снова вырос палаточный лагерь.

Массовые акции протеста прошли 12 октября и в ряде других провинций и в Александрии. Там в это время находился с поездкой Мурси.

Как ранее писал Главред, 30 июня победивший на президентских выборах в Египте Мухаммед Мурси, который выдвигался от исламистского движения "Братья-мусульмане", принес присягу.

Торжественная церемония прошла в Конституционном суде страны.

Ранее местные СМИ со ссылкой на заявление Партии свободы и справедливости – политической организации исламского движения – сообщали, что Мурси намерен принести президентскую присягу на верность народу на революционной площади Тахрир в центре Каира.

фото: EPA / UPG

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