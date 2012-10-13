Табачник призвал националистов к покаянию по примеру коммунистов

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По мнению доктора исторических наук и министра образования Украины Дмитрия Табачника, украинские националисты должны публично покаяться, признав исторические ошибки своих героев.

Об этом он заявил 12 октября в эфире программы "Большая политика" на телеканале Интер, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

"Я не видел ни одного националиста, который бы осудил преступления своих предшественников", – заявил министр.

При этом в качестве примера историк привел действия советских коммунистов, которые после окончания сталинской эпохи осудили глупости и преступления своих на ХХ съезде КПСС в 1956 году.

"Я говорю о том, что если коммунисты начали свой путь очищения, хоть и не прошли его до конца, то вы его даже не начинали", – обратился Табачник к националистам.

Как ранее писал Главред, в этом же выступлении Табачник обвинил воинов УПА в развязывании на Западной Украине гражданской войны.

В то же время, министр образования опроверг причастность его ведомства к изъятию из последних изданий школьных учебников по истории Украины ХХ века страниц, касающихся Голодомора и освободительного движения.

"Учебники пишут специалисты. Если вы думаете, что министерство пишет учебники – вы плохо ориентируетесь", – пояснил Табачник.

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