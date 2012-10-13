Третьяков: в Киеве необходимо восстановить райсоветы

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Оппозиционный депутат Александр Третьяков выступает за восстановление в Киеве районных советов. Об этом он заявил в интервью «Газете Киевской».

«Я однозначно выступаю за восстановление райсоветов и, как народный депутат, буду делать все возможное, чтобы вернуть их в город Киев, - отметил он. - Параллельно с этим у меня есть четкий план, как надо действовать. Уже сейчас я создаю службу народного депутата в Святошинском и Оболонском районах, которые входят в 218-й округ, где баллотируюсь. На данный момент функционируют уже четыре мои депутатские приемные - по две в каждом районе округа».

По словам Третьякова, на базе его депутатских приемных уже работают центры самоорганизации жителей округа. «Они создаются не только до выборов, а будут работать на постоянной основе, - отметил Третьяков. - Вместе - я как народный депутат и активные жители - мы сможем надавить на власть любого уровня, добиться от нее нужных действий. Я буду поддерживать эти центры самоорганизации для того, чтобы гражданское общество имело реальное влияние в городе».

Кандидат заверил, что представители каждого дома - «выборные», лидеры общественного мнения с активной жизненной позицией, которым жители дадут полномочия представлять свои интересы, станут первыми кандидатами на должности районных депутатов «после того, как законодательно будут возвращены райсоветы в Киев».

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