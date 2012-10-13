Кличко: о Боярке Азаров сказал еще круче, чем о капусте

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По мнению лидера партии УДАР Виталия Кличко, властьпредержащих сегодня очень волнует рост поддержки избирателями его политической силы.

Об этом Кличко сказал 13 октября в Днепропетровске, комментируя высказывание премьера Николая Азарова о том, что Кличко еще надо потренироваться, чтобы стать государственным деятелем, например, став мэром Боярки, сообщает Украинская правда.

"Власть сегодня чрезвычайно волнует динамика поддержки нашей партии. О Боярке, я вам скажу, это еще сильнее высказывание Николая Азарова, чем о капусте!", – иронизирует лидер УДАРа.

(Напомним, в разгар экономического кризиса Азаров посоветовал украинцам взяться за лопаты, чтобы решить продовольственные проблемы семьи на огородах и гордо сообщил, что капуста в Украине не дорожает. – Ред.)

В то же время, Виталий Кличко уверен, что его команда способна сформировать правительство.

"А если серьезно, то наша команда качественно отличается от команды "государственных деятелей" нынешнего Кабинета министров. Поэтому мы можем сформировать правительство, которое будет работать в интересах страны и граждан, а не кучки людей, которые решили, что приватизировали Украину", – подчеркнул он.

"У нас достаточно профессионалов и людей, которые болеют за то, какой будет Украина. И мы сегодня способны сформировать правительство, которое будет воплощать ту стратегию изменений, которую мы предлагаем", – подытожил политик.

Он также выразил надежду, что в переговорах с "Батькiвщиной" победят логика, здравый смысл и понимание реального шанса изменить страну, а не узкопартийные интересы.

"Мы рады, что "Батькiвщина" поддержала инициативу УДАРа относительно определения единого кандидата от демократических сил на мажоритарных округах", – сказал он.

По словам политика, УДАР вместе с "Батькiвщиной" совместно провели социологические исследования и вышли на финальную стадию переговоров.

Как ранее писал Главред, Объединенная оппозиция «Батьківщина» поддержала инициативу УДАРа по определению единого кандидата от демократических сил – как представителей партий, так и самовыдвиженцев – в мажоритарных округах, где в ином случае возможна победа провластных кандидатов.

Напомним подобный алгоритм действий УДАР предлагал демократическим силам с начала текущего года.

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