Украинскую милицию готовят к масштабным реформам

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После выборов милицию могут ждать реформирование и сокращения. Предложения с целью улучшить эффективность работы милиции уже разрабатывают в Администрации Президента, говорится в сюжете ТСН.

В настоящее время на 100 тысяч украинцев приходится 770 милиционеров и солдат внутренних войск. Для сравнения, в проблемном Израиле эта цифра составляет 420, в соседней Венгрии - 399, Польше - 322, Германии - 321. В то же время, эффективность раскрытия преступлений в Украине по статистике гораздо ниже, чем за рубежом.

"Это ненормально, когда количество милиции равняется количеству армии. Это уже военное государство", - считает представитель "УДАРа" Валерий Карпунцов и предлагает сократить количество и отбирать работников по профессиональным критериям.

Однако, чтобы профессионалы пошли на эту работу, следует прежде всего, увеличить им зарплату. Ведь средняя зарплата правоохранителя - ниже средней в стране. "Средняя зарплата по Украине составляет 3200. Средняя в милиции едва дотягивает до 2 тысяч", - напомнил нардеп от КПУ Валерий Бевз.

Особое "финансовое" внимание, уверены нардепы, стоило бы уделить следователям уголовного розыска. Квалифицированных кадров там маловато. Как следствие - преступления или не раскрывают, или раскрывают некачественно. От чего страдают, прежде всего, простые люди. Привлекать профессионалов в милицию призывают социальными благами. Например, льготным поступлением в университеты или льготами на комуслуги. Правда, за это надо усилить еще и ответственность. "Если он уволен из правоохранительных органов - то все эти льготы надо забирать", - предлагает нардеп от ПР Владимир Олийнык.

В следующем году расходы на милицию хотят увеличить почти на треть. Правда, уверены в оппозиции, куда важнее было бы направить эти деньги не на борьбу с протестующими, а на борьбу с преступностью.

"В основном покупается то, что нужно для разгона демонстрантов. Водометы, каски, бронежилеты. А на защиту правопорядка - никакого финансирования нет", - сетует внефракционный депутат Александр Третьяков. Он убежден, что Украина должна была бы пойти грузинским путем. Реформировать милицию в полицию. При этом не просто изменить название, а набрать на конкурсной основе новых работников на зарплаты, значительно выше средних. Заставить милицию зарабатывать только законно. А за любой факт взяточничества - наказывать.

Тем временем потерять часть своих полномочий и собственно штат милиция может еще до такой масштабной реформы. На данный момент СНБО завершает разработку программы реформирования правоохранительных органов. Ее планируют презентовать до конца этого года.

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