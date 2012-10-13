Кличко рассказал, когда УДАР и оппозиция назовут согласованных кандидатов

{1-}Согласованные кандидаты в народные депутаты в мажоритарных округах от партии УДАР и Объединенной оппозиции "Батьківщина" будут объявлены 14 -15 октября.

Об этом лидер партии Виталий Кличко заявил сегодня в Днепропетровске, сообщает Радио Свобода.

"Были разногласия по 32-м мажоритарным округам. Был заказан социологический опрос для ответа, кто из кандидатов от Объединенной оппозиции "Батьківщина" и УДАРу наиболее рейтинговый. Результаты соцопроса уже есть. Думаю, сегодня-завтра мы можем дать ответы относительно кандидатов, есть большая надежда и уверенность, что завтра-послезавтра мы официально заявим о согласовании кандидатов по мажоритарным округам с Объединенной оппозицией", - сообщил лидер партии УДАР.



Кличко также отметил, что обе политических силы могут поддержать "нейтрального" кандидата, который пользуется, согласно данным опроса, наибольшей поддержкой избирателей в округе.



"Надеюсь, что узкопартийные интересы не победят интересы страны, интересы, которые поставили для себя демократические силы, чтобы победить представителей Партии регионов, имеющих колоссальный финансовый и административный ресурс. У нас для этого есть все составляющие", - сказал Кличко.

Как писал ранее Главред, Объединенная оппозиция «Батьківщина» поддержала инициативу УДАРа по определению единого кандидата от демократических сил – как представителей партий, так и самовыдвиженцев – в мажоритарных округах, где в ином случае возможна победа провластных кандидатов.

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