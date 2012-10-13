«Свободе» не дают приехать в Киев на марш УПА

{1-}Перевозчикам в Сумской и Полтавской обастях угрожают лишением лицензий, если они согласятся отвезти активистов "Свободы" в Киев на "Марш борьбы", назначенный на 14 октября, сообщает пресс-служба партии.

Перевозчики мотивируют свой отказ давлением со стороны милиции - им обещают в случае неповиновения налоговые и лицензионные проверки. Ранее об отказе предоставить автобусы заявили львовские перевозчики.

Напомним, на 14 октября ВО "Свобода" запланировала «Марш борьбы» в Киеве. Требования участников марша: вернуть звание Героев Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу, признать борьбу ОУН-УПА национально-освободительной борьбой Украинской нации и провозгласить 14 октября - День создания УПА - государственным праздником.

Ранее «Главред» сообщал, что «Свобода» пообещала вывести на "Марш борьбы" 10 тысяч своих сторонников.

фото: obozrevatel.com

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