Партия «Собор» снялась с выборов в пользу оппозиции

{1-}Партия «Собор» отозвала кандидатов в депутатов в парламент, выдвинутых партией в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Соответствующее решение было принято на 19-м съезде партии в Киеве, сообщают Украинские новости.



"Центральное руководство партии приняло решение рекомендовать съезду снять с избирательной гонки список «Собора» в связи с тем, что партия не преодолевает 5% барьер для прохождения в Верховную Раду", - сказал лидер партии, депутат Рады от фракции НУ-НС Павел Жебривский, представляя делегатам съезда проект решения об отзыве кандидатов.

В итоге 91 делегат съезда проголосовал за такое решение, а два делегата воздержались. При этом партия призвала остальные политические силы, которые считают себя оппозиционными и не преодолевают барьер 5% для прохождения в Раду, также снять своих кандидатов.



По словам Жебривского, партия призывает тех избирателей, которые намерены были голосовать на выборах Рады за «Собор», поддержать другие оппозиционные силы с большим рейтингом - партии УДАР Виталия Кличко, ВО «Батьківщина» или ВО «Свобода».



Глава партии отметил, что снятие списка партии с выборов является прецедентом в истории украинских выборов. При этом, «Собор» не намерен отзывать кандидатов, выдвинутых от партии в мажоритарных округах.



Среди причин низкого рейтинга партии Жебривский отметил недостаточное финансирование, отсутствие телевизионной агитации, и в связи с этим невозможность представить свои идеи широкому кругу избирателей.

Напомним, ранее бывший министр иностранных дел, кандидат в депутаты Верховной Рады от партии УП «Собор» Владимир Огрызко заявил про готовность своей политической силы снять партийный список с выборов в середине октября в случае, если шансы преодолеть 5% барьер окажутся минимальными.





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