Лидер Аль-Каиды призывает мусульман к джихаду против США

{1-}Глава Аль-Каиды Айман аз-Завахири призывает мусульман развязать священную войну против США и Израиля из-за появления в Интернете антиисламского фильма "Невинность мусульман", сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на "Ассошиэйтед пресс".

В аудиосообщении аз-Завахири, распространенном головной медиа-структурой Аль-Каиды Ас-Сахаб, говорится о том, что США разрешили снять фильм под предлогом свободы выражения. "Однако эта свобода позволяет им пытать исламских узников", - сказал он.

Лидер Аль-Каиды также похвалил за "честность и усердие" демонстрантов, штурмовавших в сентябре этого года посольство США в Каире, а также соратников, совершивших нападение на американское консульство в ливийском городе Бенгази.

Напомним, жертвой того нападения, совершенного 11 сентября, стал посол США в Ливии Кристофер Стивенс.

Снятый в США антиисламский фильм "Невинность мусульман" вызвал протесты и беспорядки в арабском мире. Фильм рассказывает о жизни пророка Мухаммеда в оскорбительной форме.

Фото: кадр из фильма "Невинность мусульман"

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