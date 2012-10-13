На марш УПА в Киеве может собраться до 20 тысяч человек – милиция

{1-}В Марше борьбы 14 октября в Киеве намерены принять участие около 20 тысяч сторонников ВО "Свобода".

Об этом сообщили в столичном главке милиции, пишет "Интерфакс-Украина".

По информации милиции, это число значится в заявке ВО "Свобода", поданной в Киевскую горгосадминистрацию.

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Правопорядок во время марша "свободовцев" будут обеспечивать до 3 тыс. сотрудников милиции и военнослужащих Внутренних войск МВД Украины, включая резерв.

Ранее «Главред» сообщал, что «Свобода» пообещала вывести на "Марш борьбы" 10 тысяч своих сторонников.

Напомним, 14 октября ВО "Свобода" проведет Марш борьбы в Киеве в 70-ю годовщину Украинской повстанческой армии (УПА). Требования участников марша: вернуть звание Героев Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу, признать борьбу ОУН-УПА национально-освободительной борьбой Украинской нации и провозгласить 14 октября – День создания УПА – государственным праздником.

В партии уже заявили, что в ряде городов и областей перевозчики отказываются предоставлять автобусы для поездки в Киев на Марш борьбы. Свой отказ они мотивируют давлением со стороны правоохранительных органов.

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