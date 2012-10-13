Семин и Суркис договорились не разглашать сумму компенсации

{1-}Бывший главный тренер киевского «Динамо» Юрий Семин отказался указать сумму компенсации, сославшись на договоренность на этот счет с президентом столичного клуба Игорем Суркисом.

Об этом сообщил сам 65-летний тренер, который сейчас находится на отдыхе в Испании, пишет Корреспондент.

"Ничего неожиданного не произошло. Существовала договоренность о компенсации в случае расторжения контракта, которую динамовское руководство безоговорочно выплатило", - сказал Семин.

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"Свои обязательства по отношению к киевскому клубу я, как тренер, выполнил целиком, а потому для этого не возникло никаких препятствий. Добавлю лишь, что мне не столько важна была финансовая составляющая, сколько сам факт соблюдения договора" - добавил российский специалист.

Ранее Главред сообщал, что руководство киевского "Динамо" выплатило компенсацию бывшему главному тренеру команды Юрию Семину. Говорят, клуб выплатил тренеру $2 млн.

фото: /terrikon.com

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