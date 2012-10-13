Во Львове к 70-летию УПА открыли музей и покатались в "повстанческом трамвае"

Во Львове отмечают 70-летие создания Украинской повстанческой армии. Мероприятия запланированы на три дня - будут марши, историческая реконструкция, открытие памятника бойцам УПА. Сегодня, 13 октября, же в городе открылся музей истории украинского освободительного движения.

В экспозиции музея - фотографии, оружие и личные вещи бывших членов повстанческой армии, сообщает censor.net.

По словам председателя Общественного совета музея, идея его создания появилась еще на праздновании 50-летия создания УПА в Коломые, и, наконец, спустя 20 лет его открыли.

"Наши дети и внуки должны знать, кто мы, за что сражались и что мы одержали победу", - цитирует "Львiвский портал" одного из присутствовавших на церемонии открытия.

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Кроме того, жителям Львова было предложено прокатиться на "повстанческом трамвае" под аккомпанемент патриотических песен.

Празднование юбилея началось накануне. В пятницу во львовской опере состоялось торжественное награждение ветеранов повстанческой армии - председатель Львовского областного совета вручил им памятный знак "70-летие УПА", сообщает Newsru.ua.

Однако, главные события намечены на воскресенье, 14 октября. Утром в городе состоится открытие памятника воинам УПА. В полдень по местному времени начнется "марш славы УПА". А затем состоится историческая реконструкция боя между подразделениями УПА и НКВД.

Фото: zaxid.net; видео: youtube.com

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