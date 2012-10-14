В Украине отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы

{1-} Православные и греко-католики сегодня, 14 октября, отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Эта дата имеет не только религиозные, но и исторические корни, а события, которые послужили поводом отмечать этот день, происходили более тысячи лет назад – во время осады Константинополя и чудесного спасении города благодаря заступничеству Божьей Матери.

По одной из версий, столицу Византии атаковало войско Киевской Руси во главе с князьями Аскольдом и Диром. Окруженные жители города объединились в молитве к Богородице, а некоторым было видение – Дева Мария простирает свой омофор (покров) над головами молящихся, охраняя их.

Как следствие, штурма города не было, а проигравшие киевские князья приняли новую религию и вернулись домой уже христианами.

Однако в истории Украины Покрова известна не только этим – праздник издавна является днем украинского войска, ведь именно Богородицу запорожские казаки считали своей заступницей.

Главная церковь Сечи была возведена в честь Покрова, поэтому в этот день Запорожье широко отмечало храмовый праздник. Именно на Покров у запорожцев было принято избирать новых атаманов.

Кроме того, именно на Покров, в 1942 году, была создана Украинская повстанческая армия – УПА.

В старину в этот день начинался свадебный сезон, и заканчивался земледельческий период. Существовал обычай завершать все полевые работы до 14 октября.

Утром в церковь спешили вдовы, одинокие женщины и незамужние девушки. Они молились о заступничестве Богородицы.

Фото: old.cerkva.info

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