Во Львове и Киеве пройдут марши в честь 70-летия УПА

{1-} В праздник Покрова Пресвятой Богородицы, День украинского казачества, и день рождения УПА планируется проведение маршей в Киеве и Львове.

Как сообщил корреспондент «Главреда», на центральных станциях киевского метро дежурят усиленные наряды милиции.

Напомним, праздник Покрова Пресвятой Богородицы считается днем основания боевого крыла Организации украинских националистов (ОУН) – Украинской повстанческой армии, которая была создана в 1942 году.

В Киеве марш начнется в 14:00 у памятника Тарасу Шевченко, где состоится митинг. Планируется, что участники акции в 17:00 придут к Михайловской площади, где начнется праздничный концерт.

Во Львове 14 октября пройдет Марш славы УПА. Он начнется в 12:00 с Мытной площади в центре Львова, дальше колонна проследует по площади Галицкой, площади Мицкевича, проспекту Свободы, перед Оперным театром по улице Беринды. Конечный пункт марша – площадь Рынок у здания Ратуши.

Отметим, что в львовском марше примут участие представители военно-исторических клубов, львовская организация Общества поиска жертв войны «Память» совместно с организацией Пласт.

На 15:00 запланирована реконструкция боя между подразделениями УПА и НКВД

В Киеве провести свою акцию планирует также и Коммунистическая партия Украины. КПУ заявили об «антифашистской» направленности митинга, цель которого – показать, что «бандеровцы» – не наши герои, не герои Украины». Эта акция начнется 14 октября у памятника Ленину на Бессарабской площади.

При этом коммунисты заверили, что их митинг никак не пересечется с маршем в честь УПА.

Новости по теме:

На марш УПА в Киеве может собраться до 20 тысяч человек – милиция

«Свобода» пожаловалось, что милиция не пускает автобусы на Марш УПА

К маршу УПА готовятся не только националисты, а и левые

Националисты пообещали провести марш УПА в Киеве без драк

В Киеве «Свобода» пообещала вывести на марш УПА 10 тысяч