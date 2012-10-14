В Донецке наблюдатели обнаружили подпольный избирательный участок

{1-} В Донецке мобильная группа международных наблюдателей CIS-EMO обнаружила несуществующий избирательный участок.

Об этом со ссылкой на информационный департамент CIS-EMO передает УНН.

Как стало известно, 13 октября мобильная группа Международной организации по наблюдению за выборами CIS-EMO, которая ведет мониторинг избирательного процесса в регионах Украины, обнаружила подпольный избирательный участок в Кировском районе Донецка.

Во время пребывания группы в городе было установлено, что жителям Кировского района рассылается несколько различных приглашений на одни и те же выборы.

При этом адреса этого участка в письмах были указаны разные: ул.Коксохимичная, д.7 и ул.Россошанская, д.6. Приехав по первому из адресов, наблюдатели не обнаружили ничего, а по второму находится избирательный участок № 141817.

«Такая технология запутывания избирателей вполне может быть использована для снижения явки той политической силой, которой в данном регионе следует опасаться «чрезмерной активности граждан», - заявил главный научный консультант CIS-EMO Станислав Бишок.

«Человек, который пойдет голосовать по поддельному адресу и не найдет там ничего, вряд ли вернется на «правильный» участок, поняв, что его дезинформировали. Таким образом, его голос или пропадет, или им воспользуется кто-то еще», - заявил эксперт.

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