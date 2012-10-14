У берегов США столкнулись атомная подлодка и ракетный крейсер

{1-} У восточного побережья США во время учений столкнулись ракетный крейсер «Сан-Хасинто» и атомная подводная лодка «Монпелье».
Об этом сообщает Lenta.ru.
Инцидент произошел 13 октября около 15:30 по местному времени (22:30 по Киеву). Где именно столкнулись корабль и подлодка, в ВМС не уточнили.
Как стало известно, матросы крейсера заметили перископ субмарины примерно в 150 метрах по ходу крейсера, по кораблю была дана команда «полный назад», однако столкновения избежать не удалось.
В результате происшествия жертв пострадавших нет, однако у крейсера был поврежден обтекатель гидролокационной станции, в котором находится часть электронного навигационного оборудования.
Не исключено, что при тщательном осмотре на «Сан-Хасинто» найдутся и другие повреждения. Силовая установка атомной подлодки не пострадала, оба участника столкновения находятся на плаву.
О причинах столкновения не сообщается. ВМС ведут расследование инцидента.
Фото: ВМС США
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