У берегов США столкнулись атомная подлодка и ракетный крейсер

{1-} У восточного побережья США во время учений столкнулись ракетный крейсер «Сан-Хасинто» и атомная подводная лодка «Монпелье».

Об этом сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел 13 октября около 15:30 по местному времени (22:30 по Киеву). Где именно столкнулись корабль и подлодка, в ВМС не уточнили.

Как стало известно, матросы крейсера заметили перископ субмарины примерно в 150 метрах по ходу крейсера, по кораблю была дана команда «полный назад», однако столкновения избежать не удалось.

В результате происшествия жертв пострадавших нет, однако у крейсера был поврежден обтекатель гидролокационной станции, в котором находится часть электронного навигационного оборудования.

Не исключено, что при тщательном осмотре на «Сан-Хасинто» найдутся и другие повреждения. Силовая установка атомной подлодки не пострадала, оба участника столкновения находятся на плаву.

О причинах столкновения не сообщается. ВМС ведут расследование инцидента.

Фото: ВМС США

Новости по теме:

В Севастополе нашли израненных боевых дельфинов

Украина и Россия отметили День флота совместным парадом

На единственную в Украине субмарину берут моряков маленького роста

У берегов США обнаружена российская подлодка - СМИ